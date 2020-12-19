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برشلونة يقترب من حسم صفقة مميزة

تاريخ النشر: 19/12/2020 - 16:12

برشلونة يقترب من حسم صفقة مميزة
النجم الهولندي ممفيس ديباي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني اقترب من حسم صفقة نجم ليون الفرنسي، ممفيس ديباي، وإبرامها بشكل رسمي الشهر القادم.

وارتبط ديباي بالانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي، لكن ليون تمسك بالحصول على مقابل يتراوح بين 20 و25 مليون يورو نظير الصفقة.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ليون استسلم لفكرة بيع ديباي الشهر المقبل، قبل 6 أشهر من انتهاء عقد اللاعب ورحيله مجانًا في الصيف.

وأشارت إلى أن ليون سيوافق على رحيل ديباي، نظير مقابل يزيد قليلًا عن 5 ملايين يورو.

وأوضحت أن النادي الفرنسي يسعى لتوفير الراتب الكبير لديباي، الذي يحصل على 420 ألف يورو شهريًا.

يذكر أن رونالد كومان، مدرب برشلونة، يصر على انتقال ديباي إلى "كامب نو"؛ بسبب العلاقة السابقة بينهما أثناء العمل في منتخب هولندا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#ممفيس ديباي
#ليون

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