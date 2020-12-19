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صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول

تاريخ النشر: 19/12/2020 - 16:07

صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

حصد النجم المصري، محمد صلاح، جائزة جديدة مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتوّج صلاح بجائزة أفضل هدف في ليفربول خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، بهدفه في شباك أتالانتا، في اللقاء الذي فاز به الريدز بخماسية نظيفة، بدوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف صلاح، بعد انطلاقة طويلة من قبل منتصف الملعب، ليتقدم نحو المرمى ويراوغ مدافعي أتالانتا، قبل أن يسكنها بيسراه على طريقته المعتادة على يمين الحارس.

وتفوق هدف صلاح على 3 أهداف للبرتغالي دييغو جوتا، سجلهم في شباك كل من برايتون، ليستر سيتي، أتالانتا (نفس المباراة)، إضافة إلى هدف رينسولا لاعبة فريق سيدات ليفربول.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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