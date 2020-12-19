ليفربول يمطر شباك كريستال بالاس بسبعة أهداف

حقق ليفربول فوزا كاسحا على كريستال بالاس بسبعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف ليفربول كل من اللاعبين تاكومي مينامينو، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو (هدفان)، جوردان هندرسون ومحمد صلاح (هدفان).

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

افتتح ليفربول التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، عندما تلقى مينامينو، تمريرة من ماني، ليسددها أرضية بعيدة عن متناول الحارس جوايتا.

وحاول كريستال بالاس تعديل النتيجة من خلال سلسلة من الهجمات السريعة، وقطع حارس ليفربول أليسون، الكرة قبل وصول زاها إليها، لتصل إلى ميليفوييفيتش الذي حاول استغلال تقدم الحارس، لكن الأخير تمكن من التصدي لها في الدقيقة 17.

واستغل أيو، رأسية مشتتة من فابينيو، لينطلق سريعًا في الناحية اليمنى، قبل أن يوجّه كرة أمام المرمى، ابتعدت عن زاها الخالي من الرقابة في الدقيقة 24.

واستقرت رأسية أيو في أحضان أليسون إثر ركلة حرة نفذها ميليفوييفيتش بالدقيقة 28، وبعدها بدقيقة واحدة، رفع روبرتسون عرضية قابلها ماتيب برأسه بجانب القائم الأيمن لمرمى الخصم.

وأنقذ أليسون، مرماه من تسديدة مباشرة لشلوب، إثر ركلة ركنية نفذها إيزي بالدقيقة 32، لكن ليفربول تمكن من تعزيز تقدمه في الدقيقة 35، عبر ماني الذي تلقى تمريرة من فيرمينو، ليستدير حول نفسه على مشارف منطقة الجزاء، وسدد الكرة منخفضة في المرمى.

وانطلق زاها بالكرة من الناحية اليمنى ليسدد بجانب القائم الأيمن بالدقيقة 40، وختم ليفربول الشوط الأول بالهدف الثالث في الدقيقة 44، بعدما أرسل روبرتسون، عرضية نموذجية، استقبلها فيرمينو بأناقة، قبل أن يضعها بهدوء في المرمى.

وبدا ليفربول عازمًا على تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 52، عبر هندرسون الذي قابل تمريرة أرنولد، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عانقت الشباك.

وبعد إهداره فرصة هدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة 56، خرج ساديو ماني من الملعب، وآثار الغضب على وجهه، ليدخل مكانه محمد صلاح.

ووصلت الكرة إلى فان أنهولت في الناحية اليسرى، وسددها قوية مرت بجانب القائم الأيسر بالدقيقة 63، قبل أن يتمكن فيرمينو من تسجيل هدف ليفربول السادس بالدقيقة 68، عندما مرر صلاح، الكرة إلى فيرمينو الذي تجاوز الحارس ووضع الكرة بمهارة في الشباك.

ورفض صلاح إلا أن يدون اسمه على لائحة المسجلين، وسجل الهدف السادس لفريقه بالدقيقة 81، عندما تابع رأسية من ماتيب، برأسه سريعة في الشباك.

ثم عاد النجم المصري في الدقيقة 84، ليسجل هدفه الشخصي الثاني والسابع لفريقه بالدقيقة 84، عندما استقبل تمريرة من البديل تشامبرلين، ليسدد كرة مقوسة استقرت بشكل مبهر في المرمى، لتنتهي المباراة بفوز الريدز 7-0.