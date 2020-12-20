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فيديو: ميلان يفوز على ساسولو بعد 6 ثواني!

تاريخ النشر: 20/12/2020 - 20:02

فيديو: ميلان يفوز على ساسولو بعد 6 ثواني!
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

فاز آيه سي ميلان في مباراته الخارجية أمام ساسولو بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا ميلان كل من اللاعبين رافاييل لياو وأليكسيس ساليمايكيرس، وفي المقابل سجل هدف ساسولو اللاعب دومينيكو بيراردي.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يتصدر ترتيب الدوري، في حين تجمد رصيد ساسولو عند 23 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

ويدين ميلان بهذا الفوز الى لياو الذي مهد أمامه الطريق بتسجيله الهدف الأول بعد 6 ثوان فقط على صافرة البداية بعد تلقيه تمريرة من لاعب الوسط التركي هاكان جالهان اوغلو، فتوغل داخل المنطقة وأسكنها الشباك مسجلا الهدف الأول التاريخي.

ووفقاً لإحصائيات الدوري الإيطالي، يعد هدف لياو الأسرع في تاريخ الكالتشيو، بعدما حط رقما حمله باولو بوغي منذ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2001 حين سجل هدف بياتشنتسا في مرمى فيورنتينا بعد ثماني ثوان.

ولم ينتظر ميلان طويلا لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 26 عبر البلجيكي أليكسيس ساليمايكرس إُثر هجمة مرتدة وتمريرة من الفرنسي تيو هرنانديز.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 89 حين قلص دومينيكو بيراردي الفارق من ركلة حرة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب أصحاب الأرض هزيمتهم الثانية فقط هذا الموسم، فتجمد رصيدهم عند 23 نقطة في المركز السادس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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#الكالتشيو

فيديو: ميلان يفوز على ساسولو بعد 6 ثواني!

فيديو: ميلان يفوز على ساسولو بعد 6 ثواني!

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