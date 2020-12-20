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كلوب يبرر سبب جلوس صلاح على دكة البدلاء!

تاريخ النشر: 20/12/2020 - 08:53

كلوب يبرر سبب جلوس صلاح على دكة البدلاء!
كلوب وصلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، تجنب تصريحات لاعبه المصري، محمد صلاح، عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وحقق ليفربول فوزا كاسحا على مضيفه كريستال بالاس، بسباعية نظيفة، السبت، ضمن الجولة الـ14 من البريمييرليغ.

وسجل الدولي المصري هدفين وصنع آخر، في مباراة الأمس، رغم مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

وعندما سئل كلوب، خلال مقابلة مع شبكة "بي تي سبورت"، عن تصريحات صلاح الأخيرة، أجاب باختصار "ليس لدي ما أقوله.. كل شيء على ما يرام من جانبي".

وعن السبب وراء مشاركة صلاح كبديل في المباراة، قال المدرب الألماني "لعب مو المباريات الأربع الأخيرة، في فترة زمنية ضيقة.. إشراكه في نصف الساعة الأخير كان فكرة جيدة، هكذا هو الحال".

ويتصدر صلاح حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 13 هدفا، متفوقا بفارق هدفين على مهاجم إيفرتون، دومينيك كالفيرت ليوين، ونجم توتنهام، سون هيونغ مين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#محمد صلاح
#ليفربول
#ريال مدريد
#برشلونة
#الدوري الإنجليزي

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