ليفربول يستهدف ضم مدافع برتغالي

أفادت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات لاعب برتغالي لتعزيز خط الدفاع في الموسم الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يسعى بقوة للتعاقد مع البرتغالي نونو مينديز، مدافع سبورتينغ لشبونة، خلال الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن مينديز يعد من أبرز اللاعبين الشباب في أوروبا حاليًا، حيث تسعى لضمه أندية ريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى ليفربول.

وأوضحت أن مفاوضات ليفربول تعد الأكثر جدية، حيث قدم النادي عرضًا بقيمة 22 مليون يورو، لكنه قوبل بالرفض.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن مينديز لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 45 مليون يورو، ويرى ناديه أن هذا الرقم ليس كافيًا لمنع رحيله عن لشبونة.

ويسعى النادي البرتغالي مؤخرًا لإقناع مينديز بالتوقيع على عقد جديد، مع رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 70 مليون يورو.

ويعاني الريدز دفاعيًا هذا الموسم، بسبب تعرض الثنائي فيرجيل فان دايك وجو غوميز لإصابات خطيرة.