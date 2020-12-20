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ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه

تاريخ النشر: 20/12/2020 - 09:04

ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

تمكن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، من معادلة رقم تاريخي في المباراة أمام فالنسيا، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الليغا.

وأحرز ميسي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 45+5 من شوط المباراة الأول، علمًا أن المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جرت في استاد "كامب نو".

وبهذا الهدف وصل مجموع أهداف البرغوث بقميص برشلونة في مختلف المسابقات إلى 643 هدفًا، وهو نفس عدد أهداف الأسطورة بيليه مع فريق سانتوس البرازيلي، كأكثر مسجل بقميص فريق واحد في التاريخ، وذلك بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ونشر بيليه صورة لميسي عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" وكتب عليها "عندما يفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير طريقك، أنا مثلك، أعرف ما هو شعورك عندما ترتدي نفس القميص كل يوم، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من المكان الذي نشعر فيه كأننا في المنزل".

وأضاف "تهانينا على سجلك التاريخي يا ليونيل، ولكن قبل كل شيء تهانينا على مسيرتك الرائعة في برشلونة".

وختم "قصص مثل قصصنا، عن حب النادي لفترة طويلة، للأسف ستصبح نادرة بشكل متزايد في كرة القدم، أنا معجب بك كثيرًا يا ميسي".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#ليونيل ميسي
#فالنسيا
#الدوري الإسباني
#بيليه

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