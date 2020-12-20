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هل بدأ ريال مدريد تحركاته لضم محمد صلاح؟

تاريخ النشر: 20/12/2020 - 14:56

هل بدأ ريال مدريد تحركاته لضم محمد صلاح؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني بصدد التحرك وبدء مفاوضاته للتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في الموسم القادم.

وكان صلاح قد أجرى حوارًا صحفيًا، الجمعة الماضي، ورفض خلاله غلق الباب أمام انتقاله مستقبلًا إلى ريال مدريد أو برشلونة.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن رغبة صلاح في المستقبل هي الدفاع عن ألوان ريال مدريد، عقب انتهاء علاقته مع ليفربول.

وأشارت إلى أن شخصا مقربا من صلاح، أكد وجود اتصالات حاليًا بين ريال مدريد وممثلي اللاعب المصري.

وأوضحت أن صلاح سينهي الموسم الحالي مع الريدز، ثم سيكون مستقبله على المحك، لكن كل ما يتعلق بصفقة انتقاله إلى الميرنغي في الصيف المقبل، سيكون بناء على قرار ليفربول بشأن مستقبله.

وقالت الشبكة الإسبانية، إن أحد ممثلي صلاح سبق وكشف عن تقديم ريال مدريد لعرض سابق بشأن ضم اللاعب، لكننا نؤكد حاليًا أن اهتمام النادي الملكي بنجم الريدز أكثر من أي وقت مضى.

يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي في حزيران/ يونيو 2023.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ريال مدريد
#محمد صلاح
#ليفربول
#برشلونة

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