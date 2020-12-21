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آرسنال يسعى لإبرام صفقة من ريال مدريد

تاريخ النشر: 21/12/2020 - 20:52

آرسنال يسعى لإبرام صفقة من ريال مدريد
النجم الإسباني إيسكو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آرسنال الإنجليزي يسعى للتعاقد مع لاعب من ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، يبحث عن حلول للوضع السيء لآرسنال، ويرى أن الحل سيكون التعاقد مع إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد، لإعطاء المزيد من القوة للجانب الهجومي.

وأضافت الصحيفة "ستكون المنافسة شرسة مع أندية إنجليزية وإيطالية وإسبانية، وذلك بعدما صرح اللاعب بأنه يريد الرحيل، وآرسنال يراقب كيف تتطور الأحداث، وفي الوقت الحالي لا توجد أي عروض للاعب".

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد يتوقع تلقي عروض لإيسكو في حزيران/ يونيو المقبل وليس في كانون الثاني/ يناير القادم، لكن آرسنال قد يستجيب لرغبة أرتيتا ويتحرك لضم إيسكو في الشتاء إذا كان السعر المبدئي للصفقة 60 مليون يورو.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#آرسنال
#ميكيل أرتيتا
#إيسكو
#ريال مدريد

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من عرب 48

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