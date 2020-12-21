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زيدان بعد الفوز: نحن في معركة ولن نتوقف

تاريخ النشر: 21/12/2020 - 09:18

زيدان بعد الفوز: نحن في معركة ولن نتوقف
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، سعادته بعد فوز فريقه على إيبار بثلاثية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الليغا.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "من الطبيعي أن نعاني.. بدأنا بشكل جيد للغاية، وسجلنا هدفين".

وتابع "هدفهم غير المباراة، لكننا كنا مركزين للغاية.. إيبار منافس لا يخفض ذراعيه أبدًا، وهذا أمر معقد".

وأضاف "أخطاء الشوط الثاني؟ هم فريق قوي، لكنني أعتقد أننا بشكل عام تحكمنا في المباراة".

وعن عدم مشاركة أسينسيو أساسيًا، أجاب المدرب الفرنسي "هو لا يفتقر إلى أي شيء، وأعتقد أنه على ما يرام، ونظرًا لأن لدينا مباريات كل 3 أيام، علينا أن نختار.. ماركو يريد أن يلعب أكثر، مثل أي شخص آخر، وكفريق نقوم بعمل جيد جدًا".

وبخصوص لمسة يد راموس، رد بقوله "أهم شيء هو أن يكون الحكم واضحا، وأنا لا أتدخل كالعادة.. فالحكم موجود ليطلق الصافرة، وهذا كل شيء".

وأردف "المداورة؟ ستكون هناك تغييرات بالتأكيد، لدينا العديد من المباريات.. قمنا بالمداورة قليلا الآن، لكني سأعتمد على الجميع".

وأتم زيدان: "عرفنا كيف نسيطر على المباراة في ملعب صعب، من البداية حتى النهاية.. نحن في معركة ولن نتوقف، حيث نلعب مباراة كل 3 أيام".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#إيبار
#سيرجيو راموس
#الدوري الإسباني

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