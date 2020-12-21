محمد صلاح الأفضل في البريمييرليغ

حصد نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020، وذلك بتصويت الجماهير.

ووفقا لصحيفة "ميرور" فإن صلاح تفوق على جميع منافسيه وحصد جائزة الأفضل بالبريمييرليغ عن عام 2020، بتصويت الجماهير.

يأتي ذلك بعدما قاد صلاح، ليفربول، للظفر بلقب البريمييرليغ، لأول مرة منذ 30 عامًا.

وكان صلاح قد تمكن من تسجيل 19 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وجاء جاك جريليش نجم أستون فيلا بالمركز الثاني في التصويت، بينما حل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بالمركز الثالث، بفارق بسيط عن كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وجاء ثلاثي ليفربول، جوردان هندرسون وساديو ماني وفيرجيل فان ديك، في المراكز من الخامس وحتى السابع.