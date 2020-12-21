"بيغ رامي": من صيد السمك إلى لقب "مستر أولمبيا"

توّج المصري، ممدوح محمد حسن السبيعي (36 عاما)، باللقب الأغلى في لعبة كمال الأجسام "مستر أولمبيا"، عندما وقف على خشبة المسرح في مركز "أورانج كاونتي" للمؤتمرات في ولاية فلوريدا الأميركية.

وتفوق البطل المصري على براندون كاري الفائز لعام 2019 والذي حل في المركز الثاني، ليأتي فيل هيث، والذي فاز بسبعة ألقاب مستر أولمبيا، في المركز الثالث.

ويعتبر السبيعي الملقب بـ"بيغ رامي" ثاني عربي يتوّج بهذا اللقب بعد اللبناني سمير بنوت عام 1983.

قصة نجاح

ولد السبيعي عام 1985 في محافظة كفر الشيخ وسط أسرة بسيطة يعمل كل أفرادها بصيد الأسماك؛ ليتخرج بعدها من معهد الخدمة الاجتماعية بعد رسوبه في بداية دراسته، وكان يتدرب بإمكانيات بسيطة للغاية في صالة كمال أجسام بمحافظته قبل أن يتجه إلى الكويت بعقد عمل في مهنة الصيد.



وهناك بدأ التدريبات بشكل أكثر احترافية، وأكثر ما يؤكد قصة كفاحه وإصراره فهو مشواره في "مستر أولمبيا"، إذ حاول على مدار أكثر من 5 سنوات حصد فيها مراكز متقدمة ولسوء حظه فإن مشاركته هذا العام كانت مهددة بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا قبل شهرين.

وأكثر ما زاد الأمر تعقيدا بالنسبة للسبيعي هو قيام راعيه الرسمي بفسخ العقد بينهما بسبب إصابته بالفيروس، غير أنه تعافى سريعا وأصر على المشاركة في البطولة ليحصد اللقب في النهاية.

مشاركات سابقة

وشارك "بيغ رامي" في 7 بطولات أولمبية سابقا، بما في ذلك عرض هذا العام، وكان أدنى ترتيب له في ظهوره الأول عام 2013، حيث حصل على المركز الثامن، ونال مركز الوصيف عام 2017.

وجاءت مشاركات السبيعي في مستر أولمبيا للمحترفين كالتالي: 2014 (مركز سابع)، 2015 (مركز خامس) و2016 (مركز رابع) قبل أن يتوج لهذا العام كأول مصري يحقق لقب "مستر أولمبيا".

يذكر أن ممدوح السبيعي كان قد أحرز المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" الشهيرة التي استضافتها البرازيل عام 2015، بحضور الممثل الأميركي آرنولد شوارزنيغر.