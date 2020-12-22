زيدان: سنفوز في الليغا في حالة واحدة!

تحدث المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، عن إمكانية تتويج فريقه ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مجددا هذا الموسم.

وتقاسم زيدان مع جولين لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية جائزة ميغيل مونوز كأفضل مدرب في الموسم، حيث حصد كلاهما 67 نقطة في نظام التصنيف للصحيفة.

وقال زيدان "اللاعبون أرادوا لعب كرة القدم مرة أخرى بعد توقف النشاط، وفعلوا ذلك بطريقة مذهلة، وأرادوا أن يصبحوا أبطالا في نهاية المطاف، وحققوا لقب الليغا، وهذه الجائزة هي ملكهم بالكامل".

وأضاف "تكرار الفوز بالليغا؟ ما يمكننا تكراره هو الاجتهاد، وأن نصدق ما نفعله ولا شيء آخر، والباقي سيكون نتيجة لذلك، وإذا قدمنا كل شيء في الملعب فيمكننا تحقيق ما نريده لأننا جيدون جدًا".

وعلق لوبيتيجي قائلا "كان فخرا لكرة القدم الإسبانية الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وعقلية الفريق والعمل والإيمان والحب جعلونا نصل إلى ما حققناه، فكنا متحمسين وطموحين للغاية لتحقيق هذا النجاح".