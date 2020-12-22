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كومان يثير الغضب في ريال مدريد

تاريخ النشر: 22/12/2020 - 21:53

كومان يثير الغضب في ريال مدريد
المدرب الهولندي رونالد كومان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن تصريحات مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، حول أحقية إيبار في الحصول على ضربة جزاء خلال المباراة أمام ريال مدريد، أثارت الغضب في صفوف الأخير.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وبلد الوليد، إن إيبار كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد ارتداد الكرة من ذراع سيرجيو راموس، إلا أن الحكم رفض احتسابها.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، والمقرب من ريال مدريد، فإن مسؤولي النادي الملكي يشعرون بحالة كبيرة من الاستياء تجاه تصريحات كومان.

وأوضح التقرير، أن مسؤولي ريال مدريد يرون أن المدرب الهولندي كان يعقد النية للحديث عن التحكيم للتغطية على نتائج وأداء فريقه في الفترة الماضية.

في الوقت ذاته، رد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على تصريحات كومان، بالتأكيد على أن حديث مدربي الأندية الأخرى عن أداء الحكام في مباريات فريقه، أمر يزعجه بشكل شخصي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#رونالد كومان
#ريال مدريد
#إيبار
#الدوري الإسباني

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