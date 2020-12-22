ليفربول يحسم موقفه من بيع صلاح!

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي حسم موقفه من إمكانية الاستغناء عن نجمه المصري، محمد صلاح، بعدما ترددت أنباء حول قرب رحيله.

وكان النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، أكد خلال تصريحات إعلامية له مؤخرًا أن هداف ليفربول يشعر بالاستياء والغضب من النادي الإنجليزي.

وزعم أبو تريكة، الذي يعتبر أحد أقرب أصدقاء صلاح، أن "ليفربول يفكر في بيع صلاح لأغراض اقتصادية". في المقابل، نشر صلاح (28 عامًا) صورة له على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين، بابتسامة مشرقة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول وإدارة النادي سعداء للغاية بالمستوى اللافت لمحمد صلاح مع الفريق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير لديهم في الاستغناء عنه.

ويستمر عقد محمد صلاح، الذي يتربع حاليًا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ13 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه، حتى نهاية حزيران/ يونيو 2023.

وأثار صلاح التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن قلعة "آنفيلد رود" خلال حوار مطول أجراه مؤخرًا مع صحيفة "آس" الإسبانية؛ حيث فتح الباب أمام إمكانية انضمامه لأي من فريقي ريال مدريد، وبرشلونة الإسبانيين مستقبلا.

وكان أبوتر يكة، قد قال "اتصلت بصلاح بخصوص وضعه في ليفربول وهو مستاء، لكن ذلك لن يؤثر أبدًا على أدائه على أرض الملعب".

وتابع "أعلم أن صلاح ليس سعيدًا في ليفربول، فقد أخبرني بأسباب عدم سعادته، لكنها أسرار، ولا يمكنني التحدث عنها علنًا".

وأضاف نجم الأهلي المصري السابق "أحد الأسباب التي أغضبت صلاح هو أنه لم يكن قائدًا للفريق ضد ميتييلاند الدانماركي بدوري أبطال أوروبا".

وقرر كلوب، منح شارة قيادة الفريق إلى ترينت أليكسندر أرنولد بدلا من صلاح خلال مواجهة الفريق الدنماركي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأفادت "ذا صن" بأنه مع استقرار عائلة صلاح في ليفربول، فمن غير المرجح أن تجبر تلك الواقعة اللاعب المصري على السعي للانتقال لناد آخر.