ماذا قال ميسي عن فرص برشلونة بالليغا ودوري الأبطال؟

أبدى نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، سعادته بالتتويج بجائزة "البيتشيتشي" كهداف بطولة الليغا الموسم الماضي برصيد 25 هدفا.

وأقيم مساء أمس، الإثنين، حفل جوائز صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة الـ67 في التاريخ، والذي شهد توزيع جوائز الموسم الماضي 2019-2020.

وقال ميسي، عقب تسلمه الجائزة "في الحقيقة لم أتخيل أبدًا أنني سأحقق 7 جوائز بيتشيتشي وأتجاوز إنجاز زارا. إنها فرحة عظيمة بالنسبة لي".

وأضاف "التفكير بالجائزة الثامنة؟ لا أعرف، ولا أفكر في ذلك حقًا فهو ليس شيئا يطاردني أو يقلقني، وأفضل الفوز بالليغا مرة أخرى بدلا من جائزة البيتشيتشي، وهو الشيء الذي لم نحققه الموسم الماضي، وسنقاتل من أجله".

وتابع "فرص برشلونة في الليغا ودوري الأبطال؟ سنحاول الفوز بكل شيء كما تعودنا في هذا النادي، ونحن نتطور شيئا فشيئا وصحيح أن الأمر استغرق بعض الوقت منذ انطلاق الليغا، ولا ينبغي أن نفقد الكثير من النقاط، وأعتقد أننا كنا نستحق المزيد في المباريات ضد ألافيس أو خيتافي وكذلك ضد ريال مدريد في كامب نو".

وأوضح "في تلك المباريات الثلاث حصلنا على عدة فرص للتسجيل، ولو كنا نجحنا في استغلالها لتغير الوضع".

ونوه "الشيء المهم الآن هو تحقيق سلسلة من النتائج الجيدة لتغيير الوضع، ومنذ فترة طويلة جدًا ومع انتشار الوباء أصبحت جميع المباريات صعبة للغاية، والحقيقة أن كرة القدم تغيرت كثيرا، لكن شيئا فشيئا سنستقر".

وعن اللعب بدون جمهور، علق "من المريع اللعب في تلك الظروف، وهو شعور قبيح للغاية، فعدم رؤية أي شخص في الملعب يُشبه التدريب ويستغرق الأمر الكثير للدخول في المباراة من البداية، وأصبح من الصعب الفوز، وآمل أن تعود الجماهير للملاعب وتعود الكرة لطبيعتها".

وحول هدفه الذي أهداه لروح الأسطورة مارادونا، أوضح "لقد كان يوما خاصًا جدًا، ولحسن الحظ تمكنت من القيام بهذه اللفتة الصغيرة التي أعددتها لإهدائه الهدف، حيث سجلت وعرضت قميصه".

وأتم "إنها ذكرى جميلة في يوم خاص جدًا للجميع، وهذا يعني أن مارادونا لم يعد معنا".