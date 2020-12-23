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برشلونة يستقر على بديل بوسكيتس

تاريخ النشر: 23/12/2020 - 09:34

برشلونة يستقر على بديل بوسكيتس
اللاعب الفرنسي تانعي ندومبيلي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تانغي ندومبيلي.

ورغم أن لاعب خط الوسط الفرنسي لم يستطع إقناع مدربه مورينيو بإمكانياته الفنية، أصبح اليوم مطلوبا في برشلونة كبديل لبوسكيتس.. فهل ينجح النادي الكاتالوني في إتمام الصفقة؟

ويسعى المدرب الهولندي، رونالد كومان، للتعاقد مع ندومبيلي ليكون بديلا لسيرجيو بوسكيتس، حسبما نقل موقع "دون بالون" الرياضي الإسباني.

ووقع الاختيار على ندومبيلي بعد مباحثات طويلة بين كومان وإدارة الكرة في النادي الكاتالوني.

وتبقى أهم عقبة لإتمام الصفقة هي قيمتها التي يسعى برشلونة في إبقائها تحت مبلغ 40 مليون يورو، بينما كانت صفقة انتقال ندومبيلي من ليون إلى توتنهام قد كلفت خزينة النادي الإنجليزي 63 مليون يورو في صيف 2019.

ويسعى برشلونة لإيجاد صيغة في التعاقد مع ندومبيلي تمكنه من الاستفادة من الدولي الفرنسي، ابتداء من انطلاق مباريات مرحلة الإياب للدوري الإسباني في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وهذا الأمر سيجنب المدرب كومان سيناريو فترة الانتقالات الصيفية، التي فشل في الحصول خلالها على لاعبين لتعزيز صفوف فريقه.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#تانغي ندومبيلي
#توتنهام هوتسبير
#برشلونة
#سيرجيو بوسكيتس

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