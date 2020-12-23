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برشلونة يسعى لإبرام صفقة دفاعية من آرسنال

تاريخ النشر: 23/12/2020 - 20:27

برشلونة يسعى لإبرام صفقة دفاعية من آرسنال
اللاعب الألماني شكودران موستافي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني يسعى للحصول على خدمات أحد مدافعي آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت صحيفة "ذا صن" عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود إيمري أوزتورك، وكيل أعمال المدافع الألماني شكودران موستافي، في برشلونة.

ونشر أوزتورك صورة على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء خروجه من ملعب "كامب نو"، وأرفقها بعبارة "جاهز لعقد اجتماع".

وأضافت الصحيفة أن أوزتورك تلقى استفسارا من قبل شبكة "فوكس سبورت" حول سبب تواجده في برشلونة، فأكد أنه هناك بسبب موكله موستافي.

ويعاني برشلونة من غيابات عديدة في خط دفاعه هذا الموسم، خصوصا مع الإصابة الصعبة التي تعرض لها جيرارد بيكيه في ركبته.

بيد أن شكوكا تدور حول موستافي الذي بدوره، قدم مستويات مخيبة للآمال مع آرسنال الذي انتقل إليه قادما من فالنسيا قبل 4 أعوام.

وبات اللاعب الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014، مثار سخرية بسبب أخطائه المتكررة في دفاع آرسنال.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#شكودران موستافي
#آرسنال

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