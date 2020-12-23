كأس الرابطة: السيتي يسحق آرسنال ويتأهل

حقق مانشستر سيتي فوزا خارجيا عريضا على آرسنال برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأحرز رباعية مانشستر سيتي كل من اللاعبين غابرييل جيسوس، رياض محرز، فيل فودين وإيميريك لابورت، وفي المقابل سجل هدف آرسنال اللاعب ألكسندر لاكازيت.

وبهذا الفوز حصد مانشستر سيتي بطاقة تأهله للدور نصف النهائي من كأس الرابطة.

مجريات المباراة:

افتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، بعدما أرسل زينشينكو عرضية متقنة من الجانب الأيسر، تابعها جيسوس برأسية سكنت الشباك.

وسدد بعدها فيرناندينيو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة، اصطدمت بدفاع آرسنال ومرت بقليل إلى جوار القائم.

وظهر آرسنال للمرة الأولى في الدقيقة 13، بارتقاء لاكازيت لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وكاد السيتي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 22، بارتقاء من لابورت لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم بقليل.

ونجح آرسنال في تعديل النتيجة في الدقيقة 31، بعدما تابع لاكازيت عرضية من مارتينيلي من الجانب الأيسر، مسددًا رأسية سكنت الشباك.

وأهدر السيتي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41، بعدما انفرد جيسوس برونارسون، مسددًا كرة تألق حارس آرسنال في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وأجرى أرتيتا التبديل الأول لآرسنال بنزول بيبي على حساب مارتينلي في الدقيقة 49، بسبب معاناة الأخير من إصابة تعرض لها في نهاية الشوط الأول في تدخل مع حارس مانشستر سيتي.

وسجل السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 55، بعدما نفذ محرز مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، مسددًا كرة قوية في زاوية حارس المرمى، إلا أن رونارسون ارتكب خطأ فادح بعدما اصطدمت الكرة بيده وسكنت الشباك.

وأطلق فودين رصاصة الرحمة على آرسنال في الدقيقة 59، بعدما تلقى تمريرة متقنة من فيرناندينيو لينفرد بحارس آرسنال ويسدد كرة ساقطة في الشباك، في هدف مثير للجدل بوجود احتمالية تسلل على فودين.

ودفع أرتيتا بورقته الثاني بنزول روي على حساب النني في الدقيقة 66.

وحاول آرسنال العودة في نتيجة المباراة في الدقيقة 69، بتسديدة قوية من لاكازيت من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم.

وأجرى غوارديولا التبديل الأول للسيتي في الدقيقة 70، بنزول توريس على حساب بيرناردو.

وواصل مانشستر سيتي مهرجان الأهداف، بتسجيل الرباعية في الدقيقة 73، بعدما أرسل فودين عرضية تجاه لابورت الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد رأسية متقنة سكنت الشباك

ودفع غوارديولا بأغويرو مباشرة عقب الهدف على حساب جيسوس، ومن ثم أقحم والكر على حساب رودريغو في الدقيقة 77، بينما أخرج أرتيتا مهاجمه لاكازيت ودفع ببالوجون.

هدأت المباراة في الدقائق التالية، قبل أن يعود السيتي بتسديدة من زينشينكو من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 87، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سدد محرز كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها حارس آرسنال، لينتهي اللقاء بعدها بفوز السيتي 4-1 وتأهله إلى نصف نهائي البطولة.