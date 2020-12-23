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مانشستر يونايتد يحدد صفقة بديلة لهالاند

تاريخ النشر: 23/12/2020 - 20:33

مانشستر يونايتد يحدد صفقة بديلة لهالاند
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق مانشستر يونايتد يواجه صعوبة في ضم مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، بسبب علاقة الأول مع وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا.

ويحاول مانشستر التعاقد مع هالاند، منذ أن كان لاعبًا في صفوف سالزبورغ، حيث يرغب مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير في ضمه، للعمل معه من جديد بعدما سبق وأن دربه في فريقه السابق مولده النرويجي.

ونظرًا للعلاقة المتوترة مع رايولا، بدأ مانشستر يوجه بوصلته تجاه مهاجم آخر، وهو دومينيك كالفيرت ليوين، لاعب إيفرتون، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويقدم مهاجم إيفرتون مستويات لافتة للنظر هذا الموسم، بتسجيل 14 هدفًا في 16 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة.

ويمتد عقد ليوين مع إيفرتون حتى عام 2025، ومن غير المنتظر أن يوافق التوفيز على رحيل لاعبه إلا إذا تلقى عرضًا كبيرًا.

ونظرًا للتشابه في أسلوب اللعب بين ليوين وهالاند، يرغب مانشستر في ضم مهاجم إيفرتون، خصوصا أن أوديون إيجالو سيعود إلى الصين في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، كما أن إدينسون كافاني ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مانشستر يونايتد
#إيرلينغ هالاند
#أولي جونار سولسكاير
#دومينيك ليوين
#إيفرتون

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