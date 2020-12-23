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محمد صلاح على رادار باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 23/12/2020 - 15:26

محمد صلاح على رادار باريس سان جيرمان
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، خصوصًا بعد تصريحاته الأخيرة التي ألمح خلالها حول إمكانية رحيله عن قلعة "آنفيلد".

وذكر صلاح "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة من الأندية الكبرى، لا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث في المستقبل، لكن تركيزي في الوقت الحالي ينصب على الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع فريقي".

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان سينضم لقائمة المهتمين بضم محمد صلاح، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة.

وأوضح التقرير، أن صلاح سيكون سعيدًا لو استمر في ليفربول، خاصة بعد الشعبية الجارفة التي صنعها في آنفيلد، ولكن في حالة انضمامه لأي من كبيري إسبانيا، ستزداد شعبيته أكثر.

وأشار التقرير، إلى أن باريس سان جيرمان يُقدّر جيدًا ما صنعه الفرعون المصري في البريمييرليغ، لكنهم سيكونون في حاجة لتقديم ما يجذب صلاح للعب في العاصمة الفرنسية، إذا قرر بالفعل الرحيل عن آنفيلد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#محمد صلاح
#باريس سان جيرمان
#ليفربول

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