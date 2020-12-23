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محمد صلاح يهدد صفقة ريال مدريد المرتقبة

تاريخ النشر: 23/12/2020 - 09:09

محمد صلاح يهدد صفقة ريال مدريد المرتقبة
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قد يمهد الطريق لانتقال النجم الفرنسي، كيليان مبابي، إلى صفوف "الريدز"، بعد التصريحات الأخيرة للاعب المصري.

وقال صلاح في تصريحات صحفية "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلًا"، وهو ما أثار جدلًا واسعا، خاصة بعد تأكيدات محمد أبو تريكة، أسطورة الكرة المصرية السابق، أن صلاح غير سعيد في ليفربول.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن ليفربول على استعداد لبيع صلاح في صيف 2021، قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده؛ من أجل تمويل صفقة الفرنسي كيليان مبابي.

ويرتبط مبابي هو الآخر بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، ويحظى باهتمام كبير من جانب ريال مدريد وليفربول لضمه في الصيف المقبل.

ويمثل رحيل صلاح عن ليفربول، خطرًا كبيرًا على النادي الملكي، والذي يضع مبابي نصب أعينه منذ فترة كبيرة، حيث سيكون النادي الإنجليزي وقتها على أتم الاستعداد للفوز بخدمات المهاجم الفرنسي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#محمد صلاح
#ليفربول
#كيليان مبابي
#ريال مدريد

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