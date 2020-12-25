محمد صلاح يخطط لصفعة قوية لليفربول!

ذكرت تقارير صحفية أن النجم المصري، محمد صلاح، لا يفكر بتجديد عقده الجاري مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وكان صلاح، قد أدلى بتصريحات لوسائل إعلام إسبانية، أكد فيها أنه منفتح بشأن الانضمام لريال مدريد وبرشلونة، ما رسم علامات استفهام حول مستقبل اللاعب مع ليفربول الذي انتقل إليه قبل أكثر من 3 أعوام.

وقالت صحيفة "إكسبريس" أمس الخميس، إنَّ صلاح الذي يحصل على 200 ألف إسترليني أسبوعيًا، لن يجدد عقده مع ليفربول الذي ينتهي صيف 2023.

وأشارت إلى أنَّ ليفربول لن يقدر أيضًا على عرض أي عقد جديد على صلاح حتى صيف 2021؛ حيث إن أزمة كورونا أثرت كثيرًا على الإيرادات المالية للنادي الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة، أن مسألة بيع ليفربول لصلاح قبل انتهاء عقده، ستعود ليورغن كلوب، مدرب ليفربول، الذي يستطيع منح الضوء الأخضر لبيعه الصيف المقبل، من أجل حصد أموال كثيرة، قبل انخفاض قيمة اللاعب السوقية في آخر عامين من عقده.

يذكر أن كلوب، علق على أنباء رحيل صلاح، قائلًا "مو في مزاج جيد ولحظة رائعة، هذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلي. إذا كنت في التمارين اليوم، باستطاعتك رؤيته يضحك كثيرًا. بقية ما يُقال أمر لطيف يمكنكم الكتابة عنه، لكن داخل النادي لا يوجد شيء للحديث عنه".