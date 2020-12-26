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كلوب: لن نجبر صلاح على البقاء في ليفربول

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 09:36

كلوب: لن نجبر صلاح على البقاء في ليفربول
كلوب وصلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، اعتبر أنه لا يوجد هنالك أي سبب يدفع النجم المصري، محمد صلاح، للرحيل عن صفوف الفريق.

وكان صلاح، قد أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، أكد فيها أنَّه منفتح بشأن الانضمام للريال وبرشلونة، ما رسم علامات استفهام حول مستقبل اللاعب مع ليفربول الذي انتقل إليه قبل أكثر من 3 أعوام.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "يمكننا جميعًا البحث عن شيء آخر في التصريحات إذا أردنا ذلك، لكنني أعتقد أن السبب الوحيد لمغادرة صلاح ليفربول في الوقت الحالي هو الطقس".

وأضاف "هل يوجد سبب آخر هنا؟ هذا واحد من أكبر أندية العالم. نحن ندفع أموالا جيدة. ربما ليس الأفضل في العالم، لكننا ندفع جيدًا ولدينا ملعب مثير مع مشجعين رائعين، ولدينا قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم".

وتابع "نرتدي اللون الأحمر، وهو أجمل لون على أي حال. لا يمكنك إجبار الناس على البقاء، لكن الأمر كله يتعلق بالتوقيت، واللحظة المناسبة للمغادرة".

وواصل "نجري تغييرات ونجلب لاعبين، وإذا أراد أحد اللاعبين الرحيل، لا يمكننا منعه. أنا فقط لا أفهم لماذا يريدون الرحيل. عندما أجاب صلاح على السؤال، كان الأمر أن هذه الأندية قد تكون مهتمة وهو لم يستبعد ذلك".

وأردف "إذا سألت أي لاعب في العالم عن برشلونة أو ريال مدريد، هل يمكنك أن تتخيل اللعب هناك يومًا ما؟ هل سيقول (لا) الأندية الإسبانية ليست مناسبة لي. الشيء الوحيد الذي قاله هو أننا سنرى الأمر، لكن كل شيء بخير في ليفربول".

وأتم "خيبة أمل صلاح بشأن شارة القيادة ضد ميدتيلاند؟ تحدثت إلى مو حول هذا الموضوع عقب المباراة، ثم أدركت أن الأمر لم يسر بشكل جيد، لذا أوضحت ذلك، ثم أجرى المقابلة، وهذه ليست مشكلة بالنسبة لي. من الواضح أنه أصيب بخيبة أمل".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يورغن كلوب
#ليفربول
#محمد صلاح
#ريال مدريد
#برشلونة

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