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ريال مدريد على ثقة بضم مبابي

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 09:21

ريال مدريد على ثقة بضم مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني واثق من إتمام صفقة الفرنسي، كيليان مبابي، من فريق باريس سان جيرمان.

وكانت أنباء قد ترددت عن قلق ريال مدريد، من قدوم مدير فني جديد يعلن تمسكه ببقاء مبابي، وعدم السماح برحيله في الصيف المقبل.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد لم يفقدوا الثقة في إتمام صفقة كيليان مبابي، حتى بعد إقالة توماس توخيل.

وينتهي عقد مبابي (21 عامًا) مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وهو ما قد يعجل بقرار بيعه في الصيف المقبل، لعدم خسارته مجانًا في الصيف التالي.

ويحاول باريس سان جيرمان حاليًا التوصل لاتفاق مع مبابي حول توقيع عقد جديد، لكن في حال فشلهم في ذلك، سيكون بيعه في صيف 2021 هو الأقرب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ريال مدريد
#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان

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