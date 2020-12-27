ريال مدريد على ثقة بضم مبابي

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني واثق من إتمام صفقة الفرنسي، كيليان مبابي، من فريق باريس سان جيرمان.

وكانت أنباء قد ترددت عن قلق ريال مدريد، من قدوم مدير فني جديد يعلن تمسكه ببقاء مبابي، وعدم السماح برحيله في الصيف المقبل.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن مسؤولي ريال مدريد لم يفقدوا الثقة في إتمام صفقة كيليان مبابي، حتى بعد إقالة توماس توخيل.

وينتهي عقد مبابي (21 عامًا) مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وهو ما قد يعجل بقرار بيعه في الصيف المقبل، لعدم خسارته مجانًا في الصيف التالي.

ويحاول باريس سان جيرمان حاليًا التوصل لاتفاق مع مبابي حول توقيع عقد جديد، لكن في حال فشلهم في ذلك، سيكون بيعه في صيف 2021 هو الأقرب.