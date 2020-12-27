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مدرب آرسنال: لا يوجد أفضل من الفوز في الديربي

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 09:29

مدرب آرسنال: لا يوجد أفضل من الفوز في الديربي
المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، سعادته بعد الفوز على تشيلسي بثلاثية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر أرتيتا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنه فوز كبير حقا بالنسبة لنا، كنا نشعر بخيبة كبيرة من النتائج، لكن ليس كثيرا من المستويات المقدمة.. لاعبونا كانوا يعانون، وكذلك أنصارنا".

وأضاف "لا يوجد أفضل من الفوز بديربي لندني أمام تشيلسي في البوكسينغ داي.. نأمل أن يكون هذا الانتصار نقطة تحول، أعلم أنهم (لاعبو آرسنال) يستطيعون اللعب على هذا المستوى.. ونعرف كم أن تشيلسي جيد، لكن في لحظات مهمة خلال المباراة كنا الطرف الأفضل".

وفي تصريحات أخرى لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال المدرب الإسباني "الروح المعنوية قبل المباراة كانت إيجابية جدا، أراد اللاعبون الفوز حقا.. أنا سعيد من أجلهم والمشجعين أيضا، لقد خذلناهم لأسابيع عديدة، لذلك كان يوما جيدا لنمنحهم فيه أمرا يسعدهم".

ولم يخف أرتيتا خوفه، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لتشيلسي في الدقائق الأخيرة، قبل أن يتصدى الحارس بيرند لينو لتسديدة جورجينيو.

وقال أرتيتا عن ذلك "عندما منحناهم ركلة جزاء لم أصدق، إنها تلك اللعبة المذهلة التي تسمى كرة القدم.. يمكنها أن تفاجئك دائما".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#آرسنال
#ميكيل أرتيتا
#تشيلسي
#الدوري الإنجليزي

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