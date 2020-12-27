"لاعب القرن": كريستيانو يتفوق على صلاح وميسي

توّج النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بجائزة لاعب القرن في الفترة بين 2001 حتى 2020 المقدمة من جوائز دبي جلوب سوكر.

وتفوق نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد الأسبق، على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والبرازيلي رونالدينيو، إلى جانب المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

وأقيم حفل النسخة 12 من جوائز جلوب سوكر، التي تستضيفها دبي سنويًا؛ في فندق أرماني بدبي الواقع في أعلى مبنى بالعالم "برج خليفة".

وتوج النجم البرتغالي، خلال الـ20 عاما المنقضية من القرن، بالعديد من البطولات، بداية من السوبر البرتغالي مع سبورتينغ لشبونة.

ومع مانشستر يونايتد فاز بالبريمييرليغ 3 مرات وكأس الرابطة مرتين.

كما نال كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع الشياطين الحمر (مرة واحدة).

ومع ريال مدريد، توج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني والأوروبي (مرتان).

كما فاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات.

وفي يوفنتوس أحرز رونالدو لقب الدوري الإيطالي (مرتان) والسوبر الإيطالي (مرة واحدة).

كما امتدت نجاحاته مع المنتخب البرتغالي، الذي أسهم في فوزه بلقب يورو 2016، ودوري الأمم الأوروبية (2018- 2019).

أما عن إنجازاته الفردية، فتوج بالكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم من الفيفا 5 مرات، وأفضل لاعب في أوروبا 3 مرات.

وفاز رونالدو بالحذاء الذهبي 4 مرات، وبجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام (2009).

وتوج كريستيانو بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2016، وأفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر 6 مرات.

وتوج رونالدو بهداف دوري أبطال أوروبا 7 مرات، وهو الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 134 هدفا، وتوج بهداف الدوري الإسباني 3 مرات، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ الليغا (311 هدفا).

كما توج رونالدو بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مرة واحدة.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية بـ7 أهداف، والهداف التاريخي لليورو برصيد 9 أهداف؛ وهو أيضا الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد أهداف 102، والهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 450 هدفا.