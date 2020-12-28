توخيل مرشح لتدريب عملاق إنجليزي

أفادت تقارير صحفية أن المدرب الألماني، توماس توخيل، بات على أعتاب الإقالة بشكل رسمي من تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقررت إدارة باريس الانفصال عن توخيل، بعد الانتقادات التي وجهها لها مؤخرا، لكنها لم تعلق القرار رسميا، انتظارا للتوصل إلى اتفاق مع المدرب حول الأمور المالية.

وارتبط اسم توخيل بأكثر من ناد في الأيام القليلة الماضية مثل آرسنال، مانشستر يونايتد وبرشلونة الإسباني.

إلا أن صحيفة "بيلد" الألمانية التي سربت خبر إقالة توخيل من سان جيرمان يوم الخميس الماضي، قالت أيضا إن مدرب الفريق الباريسي مرشح بقوة للانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النتائج السيئة لتشيلسي تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد وتراجعه للمركز الثامن في جدول الدوري، رغم صرف مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات قبل بداية الموسم الجاري، تجعله مهددا بالإقالة.

وذكرت "بيلد" أنه حال انتقال توماس توخيل لتدريب تشيلسي، سيجتمع مجددا بلاعبه السابق في باريس تياغو سيلفا، والثلاثي الألماني أنطونيو روديغر وكاي هافيرتز وتيمو فيرنر.