زيدان يتلقى نبأ سعيدا في التدريبات

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني عاد لاستئناف تدريباته بعد الراحة بسبب عطلة أعياد الميلاد، إذ غاب عن التدريبات رودريغو فيما شهدت عودة اللاعب الكرواتي، لوكا مودريتش، الذي تعافى من الآلام التي عانى منها.

وبهدف استمرار سلسلة النتائج الجيدة خلال آخر مباريات الفريق الملكي في عام 2020 والتي سيخوضها الأربعاء المقبل أمام فريق إلتشي، اختتم لاعبو الميرينغي أجازتهم الصغيرة التي استغلها أغلبيتهم للسفر والابتعاد عن كرة القدم برفقة أسرهم للاحتفال بأعياد الميلاد.

واستقبل مدرب الفريق، زين الدين زيدان، لاعبيه بخبر سيء وهو غياب رودريغو حتى آذار/ مارس المقبل على الأقل، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، والتي أثرت على أحد أوتار الركبة خلال مواجهة غرناطة.

وعلى جانب آخر، استعاد المدرب الفرنسي لاعبه مودريتش الذي عانى من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيسر خلال مواجهة إيبار، غاب على إثره عن مواجهة الفريق الماضية، حيث تدرب اللاعب بشكل طبيعي مع بقية المجموعة.

وتدرب بقية اللاعبين بما فيهم إيدين هازارد بكل قوة، على مدينة فالديبيباس الرياضية، وسط طقس في غاية البرودة.