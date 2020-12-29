برشلونة يهدر نقطتين أمام إيبار

تعادل فريق برشلونة في مباراته البيتية أمام إيبار بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدف برشلونة اللاعب عثمان ديمبلي، وفي المقابل سجل هدف إيبار اللاعب إنريكي غارسيا كيكي.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد إيبار 16 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط مُبكر من برشلونة، وقرر الحكم احتساب ركلة جزاء للبارسا، بسبب تدخل عنيف على أراوخو، وتبين الخطأ بعد الرجوع لتقنية الفيديو بالدقيقة 7.

وانبرى مارتن برايثوايت لتنفيذ ركلة الجزاء، لكنه سدد بجانب القائم الأيمن لمرمى الحارس دميتروفيتش، وأهدر فرصة تسجيل هدف التقدم للبلوغرانا.

وجاء الرد سريعًا من إيبار، عبر إينوي الذي انطلق وراوغ المدافع مينغويزا قبل أن يُسدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس تير شتيغن في الدقيقة 9.

وتلقى رونالد أراوخو كرة عرضية من ركنية داخل منطقة الجزاء، وسدد بالرأس كرة، لكن أمسك بها الحارس دميتروفيتش بسهولة في الدقيقة 22.

ونجح برايثوايت في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 24، حيث تلقى كرة عرضية من فيربو وسدد أقصى يسار ديمتروفيتش، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

ومرر بيدري كرة عرضية مُتقنة داخل منطقة الجزاء، لكن برايثوايت فشل في السيطرة عليها، وأهدر فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 33.

وتألق تير شتيغن في التصدي لركلة حرة مباشرة نفذها كادزيور من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 35، لترتد أمام مينغويزا الذي شتتها إلى الركنية.

وسدد الفرنسي غريزمان كرة برعونة شديدة، رغم أنه كان في وضعية جيدة للتسديد في الدقيقة 42، ثم انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، سحب سيرجينو دست والدفع بالفرنسي عثمان ديمبلي بدلا منه.

وأرسل عثمان ديمبلي تصويبة قوية في الدقيقة 50، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس دميتروفيتش، ليستمر التعادل السلبي.

وتألق حارس مرمى إيبار في التصدي لانفراد من ديمبلي في الدقيقة 56، وارتدت الكرة أمام فرينكي دي يونغ الذي سدد كرة سهلة بين يديه.

ونجح كيكي مهاجم إيبار في استغلال خطأ ساذج من رونالد أراوخو، لينطلق وينفرد بالحارس تير شتيغن حيث سدد على يمينه في الدقيقة 57.

وعادل ديمبلي النتيجة للبارسا، في الدقيقة 67، حيث تلقى كرة عرضية من فيربو من الجانب الأيسر، وسدد كرة قوية أقصى يمين دميتروفيتش.

وكاد برايثوايت أن يُضاعف النتيجة بالدقيقة 71، حيث أرسل ديمبلي عرضية تصدى لها ديمتروفيتش، لكنها اصطدمت ببرايثوايت قبل أن تمر أعلى المرمى.

وواصل كومان تعديل أوراقه، حيث دفع بترينكاو وكوتينيو بدلا من غريزمان وبيانيتش لزيادة الإمداد الهجومي، كما دفع ببوسكيتس بدلا من لينغليت.

وأهدر بيدري فرصة تسجيل الهدف الثاني، حيث أرسل له كوتينيو كرة عرضية من الطرف الأيسر، لكنه سدد كرة قوية مرت أعلى المرمى في الدقيقة 86.

وأضاع ترينكاو فرصة خطرة في الدقيقة 91، حيث راوغ دفاع إيبار داخل المنطقة، وسدد كرة مرت بجانب القائم الأيمن، لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).