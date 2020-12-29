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مانشستر يونايتد يضع خطة للتخلي عن بوغبا

تاريخ النشر: 29/12/2020 - 20:16

مانشستر يونايتد يضع خطة للتخلي عن بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع خطة للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي، بول بوغبا، في نهاية الموسم الجاري.

وسبق أن طلب وكيل أعمال بوغبا، مينو رايولا، من إدارة مانشستر يونايتد، السماح للنجم الفرنسي بالرحيل، مؤكدًا أن وقته في أولد ترافورد قد انتهى.

وكانت أنباء قد ترددت تفيد بأن مانشستر يونايتد سيسمح لبوغبا بالرحيل إلى يوفنتوس، مقابل آرون رامزي أو أدريان رابيو.

لكن صحيفة "ميرور" البريطانية، شددت على أن مانشستر يونايتد لن يتخلى عن بوغبا إلا بمقابل مالي ضخم، أو في صفقة تبادلية مع لاعب من الطراز العالمي.

وأكدت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد لن يفكر في عقد أي صفقات تبادلية، إلا إذا كان الطرف الآخر يتمتع بمستوى وقدرات بوغبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بحلول نهاية الموسم الجاري، سيتبقى في عقد بوغبا موسم واحد فقط، وبالتالي فإن الأقرب هو رحيله.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بول بوغبا
#مانشستر يونايتد
#يوفنتوس

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