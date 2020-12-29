مدرب آرسنال يسعى لإبرام صفقة من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب آرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، يسعى للتعاقد مع أحد لاعبي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أرتيتا وضع ريكي بويج، لاعب وسط برشلونة، ضمن قائمة اهتماماته في الشتاء، للعمل على تقوية تشكيلته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن آرسنال كان قد أرسل العديد من الكشافة، في وقت سابق لمتابعة بويج، قبل أن ينفصل النادي اللندني عن فريق الكشافين الدولي.

وأوضحت أن بويج أيضًا يرغب في خوض تجربة خارج برشلونة، بعد أن وضعه المدرب رونالد كومان خارج حساباته منذ بداية الموسم.

كانت تقارير إسبانية، أشارت إلى أنَّ كومان انقلب على بويج، بسبب تسريب الأخير لأخبار غرفة ملابس البارسا إلى الصحف.

يذكر أن تقارير إيطالية، كانت قد أشارت إلى أن ميلان، يسعى للحصول على ريكي بويج، على سبيل الإعارة.