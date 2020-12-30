مدرب برشلونة: افتقدنا لميسي والليغا معقدة للغاية

أبدى مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، استياءه بعد التعادل أمام إيبار بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الليغا.

وذكر كومان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "كنا نستحق الفوز، وفعلنا ما كان علينا القيام به، والخصم سدد مرة واحدة فقط على مرمانا".

وأضاف "صنعنا الفرص، لكننا لم نسجل ركلة الجزاء ثم أخطأنا في الدفاع، وقدمنا أداءً جيدًا وعملنا بجد، وفعلنا ما يكفي للفوز، وفي الشوط الأول واجهتنا مشاكل في الحصول على الكرة من الخلف، ولم نكن نبحث عن اللاعبين بين الخطوط".

وتابع "لا أريد أن أقول إننا افتقرنا إلى الأشخاص ذوي الخبرة، فهناك تغيير في الفريق ويوجد أيضًا إصابات، ونلعب بالشباب حيث شارك 5 أو 6 لاعبين شباب، لكن كان هناك الكثير من الخبرة".

وأوضح "لقد افتقرنا إلى ميسي الذي يُسجل ويصنع الفارق، لكن الشعور هو كيف لم نفز؟ لقد صنعنا العديد من الفرص وأهدرنا ركلة جزاء، وإيبار من تسديدة واحدة سجلوا هدفا".

ونوه "ركلة الجزاء؟ لو كنا سجلناها وتقدمنا لكان الفريق أكثر أمانًا، حيث كان علينا التسجيل".

وعن ديمبلي، علق "هو لاعب مهم جدًا بسبب سرعته في الجناح، وسجل هدف التعادل ونحن سُعداء به".

وحول إصابة كوتينيو، كشف "إنه يشعر بعدم الراحة في ركبته اليسرى، وعلينا إجراء المزيد من الاختبارات لمعرفة ما لديه".

واستكمل "لا يمكن القول إن برشلونة يلعب بشكل أفضل دون ميسي، فهو لاعب مختلف، وبشكل عام لعبنا مباراة جيدة، لكن الأخطاء الفردية كلفتنا نقاطا".

وواصل "ركلة الجزاء؟ إذا كنا نفتقد ميسي فغريزمان أضاع ركلة من قبل، ومارتن برايثوايت سجل في دوري الأبطال".

وأتم "إذا كنت واقعيًا فالليغا مُعقدة للغاية، ولا شيء مستحيل، لكن علينا أن ندرك فارق النقاط، ويبدو لي أن أتلتيكو مدريد جيد جدًا وقوي جدًا، ولا يستقبل في شباكه الكثير من الأهداف".