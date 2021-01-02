تشيلسي يخطط للتعاقد مع حارس ميلان

أفادت تقارير صحفية أن فريق تشيلسي الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات حارس مرمى ميلان الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن، لذا يستطيع الحارس التوقيع لأي نادٍ بدءًا من الشهر الجاري.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي يخطط للتوقيع مع دوناروما، رغم تعاقد البلوز هذا الموسم مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي أجرى اتصالات بالفعل مع دوناروما، لإقناعه بالقدوم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت أن تشيلسي يواجه منافسة قوية في صفقة دوناروما من إنتر ويوفنتوس، اللذين قد يقنعا الحارس بعرض مغرٍ لعدم مغادرة الكالتشيو.