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سان جيرمان يعلن عن خليفة توخيل

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 20:51

سان جيرمان يعلن عن خليفة توخيل
المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقدت بشكل رسمي مع المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، خلفا للألماني توماس توخيل.

وكتب النادي الباريسي عبر حسابه على "تويتر": "مرحبا بوكيتينو"، حيث سيتولى المسؤولية خلفا للمدرب الألماني توماس توخيل.

وعبر ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، عن سعادته بتولي بوكيتينو، منصب المدير الفني.

وقال الخليفي في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي "نحن سعداء للغاية بتعيين ماوريسيو بوكيتينو مديرًا فنيًا لسان جيرمان".

وأضاف "أنا فخور برؤية قائدنا السابق يعود إلى بيته، لأن النادي ظل دائمًا وطنه".

ولعب بوكيتينو في قتٍ سابق بقميص باريس سان جيرمان، وذلك في الفترة من 2001 وحتى 2003.

وتابع "تتناسب عودة ماوريسيو مع طموحاتنا، وستكون بمثابة فصلًا آخر للنادي، أنا متأكد من أنه سيسعد جماهيرنا".

وختم رئيس سان جيرمان "يلتزم النادي بمواصلة تطوره القوي في السنوات المقبلة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#ماوريسيو بوكيتينو
#توماس توخيل

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