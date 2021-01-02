مانشستر سيتي يتلقى صفعة قبل ملاقاة تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سيفقد أحد نجومه بمباراته القادمة أمام تشيلسي، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، يخضع الحارس البرازيلي إيدرسون لعزل ذاتي، بعدما أكد بذاته النبأ عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، قائلا المنزل ذاته، ظروف أخرى مختلفة، بعيدا عن أطفالي، عام جديد سعيد، وليبارك الرب 2021".

وتبقى مدى عزل إديرسون غير معروفة، لكن "ذا صن" أكدت أنه من المستبعد أن يلحق الحارس البرازيلي بموقعة تشيلسي مساء الأحد، وهناك أيضا إمكانية لغيابه عن المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد بمنتصف الأسبوع، في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وهذا يعني أن الحارس الأميركي زاك ستيفن سيحصل على فرصة المشاركة أساسيا أمام تشيلسي، وهو الذي خاض 4 مباريات مع الفريق هذا الموسم، 3 منها في كأس لرابطة وواحدة بدوري أبطال أوروبا.

وكان مدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، قد أكد الجمعة وجود 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وليس معروفا ما إذا كان إديرسون من بينهم.

في وقت صرح فيه النادي بوقت سابق، أن غابرييل جيسوس وكايل ووكر، أصيبا بالفيروس وسيخضعان لحجر صحي.