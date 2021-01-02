ميسي يحمل نبأ سارا لبرشلونة

أفادت تقارير صحفية أن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، تعافى من الإصابة التي ألمت به في الكاحل الأيمن، وبات على أتم الاستعداد للحاق بمباريات فريقه.

وكان ميسي قد تعرض لإصابة في الكاحل، أبعدته عن مباراة إيبار الأخيرة في الليغا، والتي تعادل فيها برشلونة بهدف لمثله.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فقد عاد ميسي للمشاركة في تدريبات برشلونة الجماعية، بشكل طبيعي، بعد يومين من رجوعه من إجازة أعياد الميلاد.

وبالتالي، أصبح "البرغوث" جاهزًا لخوض مباراة هويسكا، المقررة الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ17 من الليغا.

وشارك في مران برشلونة، أمس الجمعة، جميع اللاعبين باستثناء الرباعي المصاب "أنسو فاتي، فيليبي كوتينيو، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو".