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ميسي يحمل نبأ سارا لبرشلونة

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 09:59

ميسي يحمل نبأ سارا لبرشلونة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، تعافى من الإصابة التي ألمت به في الكاحل الأيمن، وبات على أتم الاستعداد للحاق بمباريات فريقه.

وكان ميسي قد تعرض لإصابة في الكاحل، أبعدته عن مباراة إيبار الأخيرة في الليغا، والتي تعادل فيها برشلونة بهدف لمثله.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فقد عاد ميسي للمشاركة في تدريبات برشلونة الجماعية، بشكل طبيعي، بعد يومين من رجوعه من إجازة أعياد الميلاد.

وبالتالي، أصبح "البرغوث" جاهزًا لخوض مباراة هويسكا، المقررة الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ17 من الليغا.

وشارك في مران برشلونة، أمس الجمعة، جميع اللاعبين باستثناء الرباعي المصاب "أنسو فاتي، فيليبي كوتينيو، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#ليونيل ميسي
#الدوري الإسباني

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