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مانشستر يونايتد يطرح بوغبا للبيع

تاريخ النشر: 03/01/2021 - 14:32

مانشستر يونايتد يطرح بوغبا للبيع
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق مانشستر يونايتد اتخذ موقفا حاسما بخصوص مصير النجم الفرنسي، بول بوغبا، خلال الموسم الحالي.

ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2021، لكن تقارير صحفية زعمت أن النادي الإنجليزي فعل بند التمديد لموسم آخر.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد قررت طرح بوغبا للبيع في الصيف المقبل، بعدما رفض اللاعب التوقيع على عقد جديد مع الشياطين الحمر.

وأشارت إلى أن أندية ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان مهتمة بضم بوغبا، ويأمل يونايتد أن تؤدي هذه المزايدة إلى زيادة رسوم الصفقة.

وكان مينو رايولا، وكيل بوغبا، صرح مؤخرًا بأن اللاعب الفرنسي في حاجة إلى تغيير الأجواء والرحيل عن مانشستر يونايتد.

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#مانشستر يونايتد
#بول بوغبا

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