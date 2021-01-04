فاسكيز يرد على عرض تجديد عقده

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد الإسباني، لوكاس فاسكيز، رد على العرض الأول لفريقه بشأن تجديد عقده.

ويُعد تجديد عقد فاسكيز ضمن 3 ملفات على طاولة الإدارة، بجانب القائد سيرجيو راموس ولوكا مودريتش لاعب خط الوسط.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مودريتش قال نعم بالفعل للعرض الذي قدمه له النادي، ولازال راموس في طور التفاوض، بينما رفض لوكاس فاسكيز عرض النادي الأول للتجديد، حيث لم يقنعه.

يُذكر أن فاسكيز في بداية الموسم كان بعيدًا تماما عن الاستمرار مع الفريق وكان على أعتاب الرحيل ولم يكن هناك أي تفكير في تجديد عقده، حيث كان يملك عرضا قطريا.

ولولا ثقة مدربه زيدان ورغبة اللاعب في البقاء ما قدم له الريال عرضا للتجديد.

وحصل فاسكيز على الفرصة مع الإصابات التي ضربت كارفاخال وأودريوزولا، ونجح في استغلالها وتألق لدرجة أنه بات من الصعب إبعاده عن الفريق.

وتسبب هذا التغيير في التحول من النقد إلى المديح من قبل الجماهير، وقررت الإدارة الاتجاه لتجديد عقده، وأولوية النادي هي إبقاء الشؤون المالية تحت السيطرة نظرًا للأزمة الحالية.