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نجم ريال مدريد يحدد موقفه من الرحيل

تاريخ النشر: 05/01/2021 - 21:25

نجم ريال مدريد يحدد موقفه من الرحيل
النجم الكرواتي لوكا مودريتش (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، حدد موقفه من إمكانية الرحيل عن صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد لوكا مودريتش (35 عامًا) مع ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق بداية من يناير/كانون ثان الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مودريتش لديه رغبة في الاستمرار مع ريال مدريد، ويرفض تمامًا التفاوض مع أي فريق، في ظل حرصه على إنهاء مسيرته في صفوف الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد قدموا عقدًا جديدًا لمودريتش مدته موسم واحد فقط، في ظل السياسة التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين يتجاوزون 30 عامًا.

في الوقت ذاته، سيشهد راتب مودريتش في الموسم الجديد، تراجعًا طفيفًا، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها ريال مدريد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#لوكا مودريتش
#ريال مدريد

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