آرسنال يحسم مصير المصري النني

أفادت تقارير صحفية أن فريق آرسنال الإنجليزي اتخذ قرارا حاسما حول مصير لاعبه المصري، محمد النني، بعدما ترددت أنباء حول إمكانية رحيله في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت أنباء عن رغبة بشكتاش التركي في استعارة النني مرة أخرى، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، علمًا بأنه لعب الموسم الماضي بقميص الفريق ذاته.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن آرسنال ليست لديه أي نية في الوقت الحالي للتخلي عن محمد النني.

وأضافت الصحيفة، أن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال متمسك ببقاء النني حتى نهاية الموسم، حيث يرغب في الإبقاء على قوامه الأساسي من أجل المنافسة على لقب اليوروبا ليغ، والتقدم في جدول البريمييرليغ.

ويقدم النني مستويات مميزة مع آرسنال هذا الموسم، حيث نال ثقة أرتيتا في العديد من المباريات، مُفضلًا إياه على الإسباني داني سيبايوس.