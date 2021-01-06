بيليه يفاجئ كريستيانو رونالدو!

ذكرت تقارير صحفية أن أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، فاجأ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعدم اعترافه أن الأخير تخطى رقمه الخاص بعدد الأهداف المسجلة في المباريات الرسمية.

وأحرز رونالدو هدفين في فوز يوفنتوس على أودينيزي، بنتيجة 4-1، ضمن مباريات الجولة 15 للكالتشيو.

ورفع رونالدو رصيده إلى 758 هدفًا في المباريات الرسمية، متقدمًا على بيليه (757 هدفًا).

ولا يتفوق على رونالدو حاليًا سوى التشيكي جوزيف بيكان، الذي يعد أفضل هداف في تاريخ كرة القدم برصيد 759 هدفًا، مما يعني أن الأسطورة البرتغالية يحتاج لتسجيل هدفين فقط لاحتلال عرش كرة القدم.

ومع ذلك، يبدو أن بيليه يصر على أن رونالدو لم يتخط رقمه بعد ويتمسك باحتساب كل الأهداف التي سجلها سواء رسميا أو وديا، وأنه أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وقام بيليه بتحديث سيرته الذاتية عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، بإضافة عبارة "أفضل هداف في كل العصور (1283 هدفا)".

وتتضمن هذه الحصيلة الأهداف التي سجلها بيليه خلال المباريات الودية.