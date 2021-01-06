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كلوب يتحرك لخطف مبابي

تاريخ النشر: 06/01/2021 - 18:45

كلوب يتحرك لخطف مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، بدأ تحركاته من أجل الحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

ويرغب كلوب في ضم مبابي إلى صفوف الريدز، في الوقت ذاته، يعلم تمام العلم أن المنافسة ستكون شرسة مع ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وهو ما يدفع ليفربول وريال مدريد لمحاولة الانقضاض عليه في الصيف المقبل، والضغط على ناديه لبيعه بمقابل جيد، لتجنب رحيله مجانًا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن كلوب يحلم بجلب مبابي إلى آنفيلد، ولذلك يحافظ على الاتصال باللاعب بشكل مستمر، من أجل إقناعه بهذه الخطوة.

في الوقت ذاته، يعتبر مبابي هدفًا لا غنى عنه في ريال مدريد، حيث يرى فيه فلورنتينو بيريز وزين الدين زيدان، صورة مكررة من كريستيانو رونالدو، وأنه قادر على قيادة الميرنغي لزعامة الكرة الأوروبية من جديد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن انتقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى تدريب باريس سان جيرمان، وكذلك رغبة ليفربول، يهددان حلم الريال المنتظر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كيليان مبابي
#ليفربول
#يورغن كلوب
#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#باريس سان جيرمان

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