  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

نجم ليفربول يتمسك بالانتقال إلى برشلونة

تاريخ النشر: 06/01/2021 - 18:39

نجم ليفربول يتمسك بالانتقال إلى برشلونة
اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي أبدى تمسكه بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الهولندي جورجينيو فينالدوم (30 عامًا) ضمن خطة تعاقدات برشلونة، إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكاتالوني، وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة في الصيف الماضي.

ويرتبط فينالدوم بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التوقعات كانت تشير إلى تجديد فينالدوم لعقده مع ليفربول بعد فشل انتقاله إلى برشلونة في الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن لاعب الوسط الهولندي يرفض توقيع عقد جديد مع ليفربول حاليًا، على أمل الانتقال إلى برشلونة في الصيف كلاعب حر.

ويتمسك يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، باستمرار فينالدوم في آنفيلد، بما أنه قطعة أساسية في كتيبة ليفربول، ولكن على ما يبدو أن اللاعب له رأي آخر.

ومن المتوقع أن يتم حسم مصير فينالدوم مع برشلونة في آخر أسبوع من هذا الشهر، وتحديدًا مع قدوم الرئيس الجديد للنادي الكتالوني، سواء بالسعي لضمه في الميركاتو الجاري أو الانتظار للصيف.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جورجينيو فينالدوم
#ليفربول
#برشلونة

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كلوب يتحرك لخطف مبابي
كلوب يتحرك لخطف مبابي

2021-01-06

آرسنال يحسم مصير المصري النني
آرسنال يحسم مصير المصري النني

2021-01-06

بيليه يفاجئ كريستيانو رونالدو!
بيليه يفاجئ كريستيانو رونالدو!

2021-01-06

الأكثر قراءة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على فرض إغلاق شامل بدءا من منتصف ليل الخميس - الجمعة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على فرض إغلاق شامل بدءا من منتصف ليل الخميس - الجمعة

2021-01-05
قتيل وإصابة حرجة في جريمة إطلاق نار بكفر قرع

قتيل وإصابة حرجة في جريمة إطلاق نار بكفر قرع

2021-01-05
مركبات الحكومة الإسرائيلية تؤيد إغلاقا كاملا شبيها بـ

مركبات الحكومة الإسرائيلية تؤيد إغلاقا كاملا شبيها بـ"يوم الغفران"

2021-01-05
إدلشتاين: إغلاق كامل دون عمل وجهاز تعليم مغلق

إدلشتاين: إغلاق كامل دون عمل وجهاز تعليم مغلق

2021-01-05
استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن

استشهاد فلسطيني بنيران مستوطن بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن

2021-01-05