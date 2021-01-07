مانشستر يونايتد يبرم صفقة جديدة

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إتمام صفقة انتقال لاعب الجناح الشاب العاجي، أماد ديالو، إلى صفوفه قادمًا من أتالانتا الايطالي.

وقع ديالو (20 عامًا) على عقد يبقيه في ملعب "أولد ترافود" حتى عام 2025 مع خيار التجديد لسنة إضافية.

وتوصل الناديان إلى اتفاق في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الفائت، لكن الصفقة كانت بحاجة لشروط طبية وتصريح عمل وشروط شخصية.

وبعد إتمام هذه الخطوات، تم تقديم طلب للحصول على تأشيرة ما سيسمح لديالو بالسفر إلى مانشستر فور توفّرها.

شارك ديالو في خمس مباريات مع الفريق الأول لأتالانتا سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وكشف المدرب النروجي ليونايتد، أولي غونار سولسكاير، أن ديالو كان على رادار النادي منذ أعوام.

وقال في بيان على موقع النادي "يتمتع مانشستر يونايتد بتاريخ يفتخر به في تطوير اللاعبين الشباب وكل شيء جاهز لتمكين أماد من الوصول إلى إمكاناته هنا".

وتابع "سيحتاج للوقت حتى يتكيف، لكن سرعته ورؤيته وقدرته الرائعة على المراوغة ستضعه في وضع جيد لتحقيق ذلك. إنه لاعب يتمتع بجميع الصفات اللازمة ليكون لاعبًا مهمًا لمانشستر يونايتد في السنوات القادمة".

فيما أعرب ديالو عن سعادته بالانضمام إلى الشياطين الحمر حيث قال إنه "حلم يتحقق".

وتابع "كان لدي الوقت للاستعداد لهذه الخطوة، جسديًا وذهنيًا، وقد عملت جاهدًا حقًا لأكون مستعدًا لأخطو خطوة نحو هذا النادي الرائع".