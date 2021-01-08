أغويرو يخطط للعب بجوار ميسي

ذكرت تقارير صحفية أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، يخطط للعب بجوار مواطنه نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في فريق واحد الموسم القادم.

وينتهي عقد أغويرو مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حاليًا بشأن التجديد.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن أغويرو محبط من مانشستر سيتي، ويخطط لمزاملة ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

ويرتبط سيرجيو أغويرو بعلاقة صداقة قوية مع ليونيل ميسي، منذ التواجد معًا في منتخب الأرجنتين للشباب.

يذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي أيضًا في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليًا بشأن التجديد معه، وتشير معظم التقارير إلى أن اللاعب في طريقه إلى صفوف باريس سان جيرمان.