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برشلونة يتخذ قرارا نهائيا حول صفقة ديباي

تاريخ النشر: 08/01/2021 - 14:24

برشلونة يتخذ قرارا نهائيا حول صفقة ديباي
النجم الهولندي ممفيس ديباي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني اتخذ قرارا نهائي حول إمكانية التعاقد مع نجم ليون الفرنسي، ممفيس ديباي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحاول برشلونة ضم ديباي في الصيف، لكن الأزمة المالية حرمته من الوفاء بالشروط المالية التي وضعها ليون، لإبرام الصفقة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن رونالد كومان، مدرب برشلونة، يُصر على التعاقد مع ديباي في الشتاء، لتخفيف حدة غياب أنسو فاتي بسبب الإصابة.

وأشارت إلى أن الموقف في الأمانة الفنية لبرشلونة مختلف، حيث أنهم لا يقللون من أهمية ممفيس ديباي، لكن يرون أن الصفقة غير ممكنة في الميركاتو الشتوي ، وقد يأتي مجانًا في الصيف المقبل.

وأوضحت أن برشلونة لن يتعاقد مع ديباي في كانون الثاني/ يناير الجاري، طالما لم يتم بيع أي لاعب، وهذه الرسالة وصلت للنجم الهولندي الذي فتح الباب مؤخرًا أمام الاستمرار مع ليون حتى نهاية الموسم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#ممفيس ديباي
#رونالد كومان

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