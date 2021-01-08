  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفربول يغري صفقة ريال مدريد

تاريخ النشر: 08/01/2021 - 09:12

ليفربول يغري صفقة ريال مدريد
النجم النمساوي ديفيد ألابا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا، الذي ينتهي عقده مع فريقه في صيف 2021.

وفشل بايرن في إقناع الدولي النمساوي بالتوقيع على عقد جديد، ليترك له الباب مفتوحًا أمام رحيله مجانًا في نهاية الموسم.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، نقلًا عن تقارير صحفية إيطالية، فإن ليفربول عرض على ألابا، راتبًا أسبوعيًا يبلغ 175 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 10 ملايين يورو سنويًا.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تفيد بتوصل صاحب الـ28 عامًا، لاتفاق مع مسؤولي ريال مدريد، للانتقال إلى صفوف الفريق الملكي الصيف القادم.

ويرغب المدرب الألماني يورغن كلوب، في جلب ديفيد ألابا إلى ملعب أنفيلد، لتعزيز خط دفاع الريدز، الذي عانى مؤخرًا من كثرة الإصابات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ديفيد ألابا
#بايرن ميونخ
#ليفربول
#يورغن كلوب
#ريال مدريد

حوارات

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أغويرو يخطط للعب بجوار ميسي
أغويرو يخطط للعب بجوار ميسي

2021-01-08

مانشستر يونايتد يبرم صفقة جديدة
مانشستر يونايتد يبرم صفقة جديدة

2021-01-07

بنزيمة متهمٌ بـ"الابتزاز بشريط جنسي"
بنزيمة متهمٌ بـ"الابتزاز بشريط جنسي"

2021-01-07

الأكثر قراءة

الإغلاق المحُكم في البلاد: الأنظمة والقيود الجديدة

الإغلاق المحُكم في البلاد: الأنظمة والقيود الجديدة

2021-01-07
بعد مقتل 4 أشخاص بأعمال عنف: الكونغرس يصادق على انتخاب بايدن رئيسا لأميركا

بعد مقتل 4 أشخاص بأعمال عنف: الكونغرس يصادق على انتخاب بايدن رئيسا لأميركا

2021-01-07
اقتحام الكونغرس: حظر للتجول في واشنطن والأمن يسيطر على محيط الكابيتول

اقتحام الكونغرس: حظر للتجول في واشنطن والأمن يسيطر على محيط الكابيتول

2021-01-07
إصابة رئيس بلدية أم الفحم السابق د. سليمان إغبارية بجريمة إطلاق نار

إصابة رئيس بلدية أم الفحم السابق د. سليمان إغبارية بجريمة إطلاق نار

2021-01-07
العدوان الإسرائيلي على سورية: 3 قتلى موالين لإيران و11 مصابا

العدوان الإسرائيلي على سورية: 3 قتلى موالين لإيران و11 مصابا

2021-01-07