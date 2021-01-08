ليفربول يغري صفقة ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا، الذي ينتهي عقده مع فريقه في صيف 2021.

وفشل بايرن في إقناع الدولي النمساوي بالتوقيع على عقد جديد، ليترك له الباب مفتوحًا أمام رحيله مجانًا في نهاية الموسم.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، نقلًا عن تقارير صحفية إيطالية، فإن ليفربول عرض على ألابا، راتبًا أسبوعيًا يبلغ 175 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 10 ملايين يورو سنويًا.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تفيد بتوصل صاحب الـ28 عامًا، لاتفاق مع مسؤولي ريال مدريد، للانتقال إلى صفوف الفريق الملكي الصيف القادم.

ويرغب المدرب الألماني يورغن كلوب، في جلب ديفيد ألابا إلى ملعب أنفيلد، لتعزيز خط دفاع الريدز، الذي عانى مؤخرًا من كثرة الإصابات.