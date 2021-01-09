برشلونة يسحق غرناطة برباعية نظيفة

حقق فريق برشلونة فوزا ساحقا على مضيفه غرناطة بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز رباعية برشلونة كل من اللاعبين أنطوان غريزمان وليونيل ميسي بهدفين لكل منهما.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد غرناطة عند 24 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

كاد بيدري أن يسجل أول أهداف اللقاء بعدما استلم الكرة وراوغ مدافع غرناطة ليطلق تسديدة أرضية يبعدها المدافع لركنية.

وفي الدقيقة 12 أحرز غريزمان الهدف الأول لبرشلونة، في لقطة أثارت احتجاجات كبيرة من لاعبي غرناطة، بعدما مرر بوسكيتس الكرة لترتطم بسولدادو لاعب غرناطة وتغير اتجاهها لتصل إلى غريزمان الذي كان واقفًا في موقف تسلل، يسددها الفرنسي بالشباك.

وأقر الحكم بصحة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو والتي أكدت أن الكرة ذهبت لغريزمان بعد تغير اتجاهها من سولدادو.

واقترب ديمبلي من إضافة الهدف الثاني للبارسا، بعدما استلم الكرة في الناحية اليمنى وأطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لسيلفا حارس غرناطة.

وانفرد بويرتاس بمرمى شتيغن من منتصف الملعب بالدقيقة 29، وسدد الكرة برعونة شديدة وأبعدها شتيغن عن مرماه، أطلق معها الحكم صافرته وأشار لوجود حالة تسلل.

وتمكن ميسي من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 36، بعد تمريرة غريزمان إلى ميسي، استلمها البرغوث وتوغل داخل المنطقة ليطلق تسديدة قوية على يمين الحارس سيلفا.

وضاعف ميسي النتيجة بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بالدقيقة 43، بعدما سدد ركلة حرة ثابتة من على حدود المنطقة بتسديدة أرضية مباشرة في الشباك.

مع بداية الشوط الثاني، دخل غرناطة بضغط محاولاً تقليص الفارق، واستلم بويرتاس الكرة وتوغل داخل المنطقة ليسدد كرة أرضية تصل سهلة لأيدي الحارس شتيغن.

وانطلق الهولندي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة، بالكرة من منتصف الملعب باتجاه منطقة جزاء وأطلق تسديدة قوية علت عارضة حارس غرناطة سيلفا.

وأسفرت الدقيقة 63 عن رابع أهداف برشلونة، بعدما أضاف غريزمان هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، بعد كرة طولية من بوسكيتس إلى ديمبلي بالجهة اليمنى، ليمررها إلى غريزمان داخل المنطقة، استلمها الفرنسي بقدمه اليسرى وسددها باليمنى في الشباك.

وقرر كومان، مدرب برشلونة، إراحة نجمه ميسي بعدما سجل هدفين في اللقاء، ليخرجه من المباراة بالدقيقة 64، ويشارك بدلاً منه برايثوايت.

وتسبب برايثوايت في طرد فاييخو مدافع غرناطة، بعد تمريرة رائعة من ريكي بويج إلى برايثوايت، كاد أن ينفرد منها مهاجم البارسا ليوقعه فاييخو ويحصل على بطاقة حمراء مباشرة بالدقيقة 78.

وحاول البرازيلي كينيدي، لاعب غرناطة، تقليص النتيجة عن طريق التسديد، بعدما استلم الكرة وأطلق تسديدة قوية وصلت بمنتصف المرمى لأيدي الحارس شتيغن.

وكاد برايثوايت أن يعلن عن نفسه بهدف خامس، ومن تمريرة فيربو سدد مارتن تسديدة قوية مباشرة من أمام منطقة الستة ياردة، علت عارضة الحارس سليفا بالدقيقة 90.