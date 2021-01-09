ميلان يسعى لضم هدف ليفربول

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان أبدى اهتمامه مجددا بالتعاقد مع أحد أهداف ليفربول في خط الدفاع بفترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الروسونيري في شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، للتعاقد مع مدافع جديد كأولوية، بسبب كثرة الإصابات.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإنه رغم أفضلية ميلان لضم الفرنسي محمد سيماكان مدافع ستراسبورغ، عقب وصوله لمراحل متقدمة في المفاوضات، لكن الروسونيري عاد لفتح ملف التركي أوزان كاباك مدافع شالكه، مرة أخرى.

وأشار إلى أن ميلان عرض 15 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت لضم سيماكان، لكن ستراسبورغ يريد الحصول على 20 مليون يورو.

وأوضح الموقع الإيطالي أن هذه الصفقة قد تحسم في النهاية نظير 18 مليون يورو.

وقال إن ميلان يخشى المزايدة عليه في صفقة سيماكان، لذا عاد للتواصل مجددًا مع شالكه، بشأن كاباك كخطة بديلة، في حالة فشل ضم المدافع الفرنسي.

يذكر أن ليفربول أكثر من ينافس ميلان، على ضم أوزان كاباك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.